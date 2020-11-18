"أنا بخير".. ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طمأن المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي جماهير القلعة الحمراء على حالته بعد شعورهم بالقلق بسبب سقوطه بمباراة منتخ بلاده بالتصفيات الأفريقية.

ومن خلال حسابه الموثق عبر"انستجرام" أعاد ديانج نشر تغريدة رد بها عبر "تويتر" قائلاً "أنا بخير، لا مشاكل".

وسقط أليو ديانج خلال شوط المباراة الثاني متأثراً بالإصابة، بعدها بدقائق قام المدير الفني باستبداله وسط قلق جماهير الأهلي بشأن حالته.

وتأهل منتخب مالي إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون في عام 2022، بعد فوزه على مضيفه منتخب ناميبيا 2 / 1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى عشر نقاط ليتأهل رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، بغض النظر عن نتائج مباراتيه المقبلتين بالتصفيات.