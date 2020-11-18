يلا شوت الجديد yalla shoot new رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين والبيرو peru vs argentina بث مباشر اليوم بتاريخ 18-11-2020 في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره بيرو في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.
ويتواجه المنتخبان في الجولة الرابعة من التصفيات، وذلك في ملعب بيرو الوطني في العاصمة البيروفية ليما.
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وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز في أول جولتين أمام الإكوادور وبوليفيا، قبل التعادل أمام باراجواي في الجولة الثالثة.
أما منتخب بيرو، فقد تعادل مع باراجواي في الجولة الأولى، قبل أن يخسر في الجولتين الماضيتين أمام البرازيل وتشيلي.
ويحتل راقصي التانجو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما بيرو يأتي في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة.
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