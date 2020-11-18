رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين والبيرو peru vs argentina بث مباشر اليوم بتاريخ 18-11-2020 في تصفيات كأس العالم

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة ضد البيرو في الجولة الرابع من دور المجموعات من المتوقع ان يدخل ضيفا اليوم منتخب الارجنتين بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي فرانكو أرماني ، وفي خط الدفاع نيكولاس أوتامندي - لوكاس مارتينيز - جونزالو مونتيل ، وفي خط الوسط نيكولاس جونزاليس - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - رودريجو دي بول ، وفي خط الهجوم لوكاس أوكامبوس - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي.

تشكيلة البيرو المتوقعة ضد الأرجنتين

تشكيلة البيرو المتوقعة ضد الأرجنتين في المباراة على ملعبه صباح اليوم الاربعاء من المتوقع ان يبدا منتخب البيرو بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي بيدرو جاليسي ، وفي خط الدفاع ميجيل تراوكو - لويس أبراهام - ميجيل آراوخو - لويس أدفينكولا ، وفي خط الوسط فيكتور يوتون - ريناتو تابيا ، وفي خط الوسط الهجومي بيدرو أكوينو - إديسون فلوريس

- أندري كاريلو ، وفي خط الهجوم مانويل رويدياز.

بطاقة مباراة الأرجنتين والبيرو

البطولة تصفيات كأس العالم

الجولة دور المجموعات - الجولة الرابعة

موعد المباراة 18-11-2020

توقيت المباراة 02:30 صباحاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة خالد الحدي

ملعب المباراة الملعب الوطني ليما