مشاهدة مباراة الأرجنتين والبيرو بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 18-11-2020 في تصفيات كأس العالم

مشاهدة مباراة الأرجنتين والبيرو peru vs argentina بث مباشر اليوم بتاريخ 18-11-2020 في تصفيات كأس العالم ، يحل منتخب الأرجنتين ضيفا صباح اليوم الاربعاء من امام خصمه منتخب البيرو في مباراة الجولة الرابعه من دور المجموعات في تصفيات كاس العالم من امريكا الجنوبية ، وسوف تقام اليوم على ارضية الملعب الوطني ليما في دولة البيرو ، مستقبل عليه اليوم منتخب البيرو المباراة الاخيرة في فترة التوقف الدولي الحالي من اسبوع الفيفا ، واليوم يبحث منتخب الأرجنتين خارج ملعبه عن الانتصار الثالث ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء مباراة الأرجنتين والبيرو في تمام الساعة الثالثه والنصف صباحا بتوقيت السعودية والساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مصر.

مباراة الأرجنتين والبيرو

حاليا منتخب الأرجنتين هو وصيف جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد ان لعب ثلاث مباريات وحقق الانتصار في مبارتين وتعادل في مباراة والتي كانت يوم الجمعة الماضي على ملعبه من امام خصمه منتخب باراجواي والتي انتهت بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله ، واليوم يسعي منتخب الأرجنتين في المباراة الاخيرة في فترة التوقف الدولي الحالي ان يحقق الانتصار الثالث له لتعزيز مكانته في جدول الترتيب من اجل الحفاظ على المركز الثاني ، او الحصول على المركز الاول في حالة تعثر البرازيل صاحب المركز الاول حاليا في دور المجموعات.

موعد مباراة الأرجنتين والبيرو

فيما منتخب البيرو مستضيف مواجهة اليوم على ملعبه ، وحاليا منتخب البيرو هو صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد نقطة واحده فقط بعد ان لعب ثلاث مباريات ولم يحقق الانتصار في اي مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباريتين ، واخر مباراة لعبها منتخب البيرو كانت من امام خصمه منتخب تشيلي والتي خسر فيها خارج ملعبه بنتيجة هدفين بدون رد ، واليوم يامل منتخب البيرو على ارضه ان يحقق الانتصار الاول له في دور المجموعات او حصد نقطة من المباراة الصعبه ، وسوف تنقل اليوم مباراة الأرجنتين والبيرو على قناة بي ان سبورت الاولي.