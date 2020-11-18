باريس سان جيرمان يستقر على خليفة كيليان مبابي

استقر باريس سان جيرمان الفرنسي على بديل نجمه كيليان مبابي المتوقع رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022، مما يعني إمكانية رحيله مجانًا بعد عامين فقط، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة “آبولا” البرتغالية أن إدارة باريس سان جيرمان استقرت على نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، جواو فيليكس كبديل في حالة رحيل مبابي مستقبلًا، حيث يرى مسؤولو النادي الفرنسي أن النجم البرتغالي سيكون خير تعويض لنظيره الفرنسي.

رغم ذلك، فقد يجد باريس سان جيرمان منافسة شرسة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي وضع فيليكس ضمن أولوياته أيضًا في المستقبل القريب.

حيث ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، رفض أتلتيكو مدريد التخلي عن فيليكس لصالح مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 150 مليون يورو.

ويتضمن عقد فيليكس مع أتلتيكو مدريد شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 350 مليون يورو، مما سيزيد من صعوبة مهمة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد حال أرادا التحرك للتعاقد معه.

وزعمت الصحيفة البرتغالية أن باريس سان جيرمان سيوفر الجزء الأكبر من هذا المبلغ؛ من قيمة صفقة انتقال مبابي المحتملة إلى ريال مدريد، والذي سيحوم حول 200 مليون يورو.

جدير بالذكر أن فيليكس انضم إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 2019، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا البرتغالي، الذي كان يبلغ حوالي 127 مليون يورو؛ ليصبح ثاني أغلى مراهق في العالم بعد مبابي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان من موناكو مقابل 145 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.