أحمد الطيب يتعرض لانتقادات شرسة على تويتر من جمهور الكرة المصرية

تعرض المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب” لانتقادات شرسة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بسبب الأسلوب الذي اتبعه أثناء التعليق على مباراة مصر وتوجو، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، مساء أمس الثلاثاء.

وقدم المنتخب المصري مستوى متميز على مدار الـ 90 دقيقة، رغم إقامة المباراة خارج قواعده في توجو، وبعد 3 أيام فقط من مباراة الجولة الثالثة، مع ذلك استطاع تسجيل 3 أهداف من لعب مفتوح.

لكن أداء معلق المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية كان متواضعًا للغاية واستفز شريحة كبيرة من جمهور كرة القدم المصرية، لتظهر بالتالي ردود أفعال سلبية غاضبة ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأتهم أحمد الطيب بالتحيز الواضح ضد لاعبي النادي الأهلي في منتخب مصر، رغم أن الأهداف الثلاثة التي سُجلت جاءت بأقدام أهلاوية لـ “محمد مجدي أفشة ومحمد شريف” بالاضافة إلى هدف لاعب الأهلي الأسبق “محمود تريزيجيه” من صناعة مدافع الأهلي الحالي “أيمن أشرف”.

وفي تعليقه على ضياع إحدى الكرات العادية من مدافع الأهلي أيمن أشرف، قال أحمد الطيب (ركز يا أيمن يا ابني، مش أول كرة من ناحيتك).

وفي تعليقه على الخطأ الذي ارتكبه محمود حمدي الونش وكاد يتسبب في هدف لصالح توجو لولا تدخل العارضة التي تصدت للكرة، انتقد الطيب الشناوي رغم تعملقه في المباراة وصناعته للهدف الثاني لمحمد شريف، قائلاً (الشناوي قال كلمتين للونش متأخرين، فخلت الكرة تيجي بالشكل دا).

وقال أحد مستخدمي موقع تويتر ويُدعى درويش مرسي “كنت أشاهد مباراة مصر مع توجو في نادي أعضاء هيئة التدريس…وأجمع كل المشاهدين على كتم صوت المذيع أحمد الطيب. إيه كمية الرغي دي؟!! وكلام من غير معنى..وعدم حرفية..ولت وعجن..وصداع ليه كده يا آخي؟! ألم تتعلم شيئا من المعلقين العرب؟!! آسف …. أنت قرفتنا”.

ووجهت العديد من الرسائل إلى الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورتس بالمنطقة العربية عبر “المنشن”، من بينها رسالة وصفت مستوى أحمد الطيب في مهنة التعليق بـ “المستوى المتدني غير المهني”، قبل أن يطالب صاحب نفس الرسالة بمنع الطيب من التعليق على أي مباراة تخص منتخب مصر أو النادي الأهلي.

وسخر مستخدم آخر في موقع تويتر من تعليقات أحمد الطيب، بقوله “بعد ما تسمع تعليق أحمد الطيب السمج في التعليق على المباراة، وهو بيتكلم في كل حاجة إلا المباراة، تحس إنه قاعد على كرسي هزاز وبياكل خس وقصب وعمال يتكلم وخلاص”.

وتساءل عدد كبير من رواد تويتر عن إصرار أحمد الطيب على تسمية جناح النادي الأهلي محمد شريف بـ “محمد الشريف”، رغم أن اللاعب احتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري المصري الموسم الماضي، وبات اسمه معروفًا للجميع.

وهدد عضو آخر قنوات بي إن سبورتس قائلاً “لو أحمد الطيب علق على مباريات الأهلي أو المنتخب سألغي الإشتراك”.

وظهرت صورة للمعلق أحمد الطيب في موقع تويتر كُتب عليها “أخطر من الوباء على البشرية” مع وضع صور مصغرة لفيروس كورونا المستجد.

ترى هل تنصت قنوات بي إن سبورتس لنداء الجمهور في مصر وتُبعد أحمد الطيب بالفعل عن مباريات مصر والأندية المصرية في المسابقات القارية؟