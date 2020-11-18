رسميًا .. انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية

أنطلقت مساء يوم الثلاثاء أول دوري نسائي لكرة القدم بالسعودية، والذى ينظمه الاتحاد السعودي بالتعاون مع الإدارة النسائية فى الاتحاد بمشاركة 24 فريقًا .

ومن المقرر أن تقام منافسات الموسم الأول من الدورى السعودى للسيدات فى ثلاث مدن فقط هى الرياض وجدة والدمام، وتبدأ أعمار اللاعبات المشاركات من 17 عامًا.

وستكون البطولة بنظام المجموعات ويحصل الفائز على 500 ألف ريال بالإضافة إلى كأس البطولة.

وأعلن اتحاد الرياضة للجميع السعودي عن الشكل الذي ستظهر عليه بطولة أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية مشيرًا إلى أن 24 فريًقا من مختلف أنحاء المملكة سيشاركون في البطولة، وذلك في ثلاث مجموعات في الدمام والرياض وجدة، حيث تقام منافسات الدور الأول لكل مجموعة في مدينتها ثم تتنافس الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم.

وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قد أطلق في فبراير الماضي، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، في حفل حضره رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي، والفرق الرياضية وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل المملكة وخارجها.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قد أنهى تجهيزاته واستعداداته النهائية لانطلاق أول دوري كرة قدم مجتمعي للسيدات على مستوى المملكة، يهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهن وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

ويأتي ذلك القرار بإقامة دوري سيدات في المملكة بعد عام واحد من تشكيل أول منتخب نسوي في السعودية لكرة القدم.

يذكر أن البطولة كان يفترض انطلاقها في شهر مارس الماضي لولا توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا.

وكان رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، قد صرح في وقت سابق قائلا إن “انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات يعد قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام بالنسبة لمستقبل بلدنا، وصحتنا، وشبابنا، وطموحاتنا لرؤية كل رياضي يتم الاعتراف به ودفعه إلى أقصى قدراته”.

وتعد خطوة إطلاق دوري كرة القدم النسائية في السعودية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتخفيف القواعد الإجتماعية الصارمة والتحول نحو تحديث المملكة المحافظة الغنية بالنفط.