رياضة | منتخب تونس يحقق رقما قياسيا بعد التأهل لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر منتخب تونس يحقق رقما قياسيا بعد التأهل لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن منتخب تونس مساء أمس الثلاثاء في دار السلام تأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد تعادله مع تنزانيا (1-1)، قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وبذلك يتأهل منتخب نسور قرطاج للنهائيات للمرة 39 في تاريخه وللمرة 15 على التوالي.

ولم يتخلّف منتخب تونس عن الحضور في النهائيّات القارية منذ نسخة 1994.

ورفع منتخب تونس اليوم رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط، يليه غينيا الاستوائية، في حين رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وتتذيل ليبيا المجموعة بـ 3 نقاط.