رياضة | إنتر ميلان ينافس برشلونة على ضم نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان ينافس برشلونة على ضم نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي مع الحمر بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في الصيف المقبل.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان الإيطالي ينافس برشلونة على التعاقد مع فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن ليفربول قدم عرضًا للنجم الهولندي من أجل إقناعه بالاستمرار في آنفيلد ولكن حتى هذه اللحظة لم يتخذ النجم الهولندي قراره النهائي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع فينالدوم في الصيف الحالي بناء على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ولكن النادي الكتالوني لم يتمكن من التعاقد معه بسبب الأزمة الإقتصادية.