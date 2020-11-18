رياضة | ديانج يثير قلق الأهلي بعد إصابته في مباراة مالي وناميبيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديانج يثير قلق الأهلي بعد إصابته في مباراة مالي وناميبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرص المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، للإصابة من مباراة منتخب بلاده أمام ناميبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسقط ديانج أرضا بعد تدخل قوي مع لاعب المنتخب الناميبي ونجح الجهاز الطبي أن يعالجه الامانه شعر بآلام في قدمه مما اضطر المدير الفني للمنتخب المالي بإجراء تبديل بخروج لاعب وسط الأهلي من المباراة.

ويعتبر ديانج من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وينتظر الأهلي مباراة هامة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.