رياضة | بعد تعادله مع مالطا.. منتخب جزر فارو يصعد للقسم الثالث بدوري أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تعادله مع مالطا.. منتخب جزر فارو يصعد للقسم الثالث بدوري أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد منتخب جزر فارو لدوري القسم الثالث ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم عقب تعادله مع منتخب مالطا 1/1 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الرابع، والتي شهدت فوز لاتفيا على أندورا 5 / صفر.

وتقدم منتخب مالطا بهدف سجله ماثيو جيومير في الدقيقة 54 وتعادل منتخب جزر فارو عن طريق آري جونسون في الدقيقة 70.

ورفع منتخب جزر فارو رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب كما رفع منتخب مالطا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب لاتفيا على أندورا 5 / صفر.

وسجل أهداف منتخب لاتفيا أنطون تشيرنوموردي في الدقيقة السادسة ويانيس ايكونيكس (هدفين) في الدقيقتين 57 و60 وفلاديسلافس جوتكوفسكيس في الدقيقة 70 من ركلة جزاء وريمونز كروليس في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

ورفع منتخب لاتفيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد أندورا عند نقطتين في المركز الرابع.