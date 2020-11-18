رياضة | انفراد.. محمد عبد الرحمن مديرا فنيا للقنطرة غرب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر انفراد.. محمد عبد الرحمن مديرا فنيا للقنطرة غرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مسؤلي نادي القنطرة غرب الاتفاق مع محمد عبد الرحمن المدير الفني السابق لفريق المريخ البورسعيدي لتولى مهمة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث .

هذا وقد علم " الخليج 365 " أن الجهاز المعاون ل " عبد الرحمن " هو عبدالله الشيخ مدير الكرة و هاني السوداني مدرب عام و محمد فلكس مدرب مساعد و جمال اسماعيل مدرب و محمد حسن طبيب و محمد مرسي اداري و سيد عبد الباسط اداري

وكان هاني السوداني قد نجح في الصعود بفريق القنطرة غرب ، حيث قاد الفريق في الموسم وخلال الترقي التي صعد فيها مع فريق الرباط و الأنوار