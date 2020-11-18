رياضة | القناة يواجة بني سويف وطلائع الجيش ودياً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر القناة يواجة بني سويف وطلائع الجيش ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي القناة، مباراة ودية عصر اليوم الأربعاء، أمام فريق بني سويف، ضمن استعداداتهما لخوض دوري القسم الثاني بالموسم الجديد 2020-2021.

كما قرر الجهاز الفني للقناة بقيادة تامر مصطفى، مواجهة فريق طلائع الجيش عصر الخميس، ضمن برنامج الإعداد، قبل إنطلاق المباريات الرسمية.

وضم القناة مؤخرا أكثر من لاعب جديد منهم محمد شريف، وعبد العزيز الشاعر، محمود القط، عبوده عبد الغفار، ومحمود عقل وشاذلي جابر وجون مانجا.