شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلجيكا يساند هازارد: عاش عام كروي سئ ولكنه سيعود أقوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أن إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، يمر بعام سيئ في 2020، لكنه بدا واثقا من تحقيق نجاحات أكبر في العام المقبل.

وقال مارتينيز: كنا نود رؤيته مع بلجيكا في 2020، لم يكن محظوظا. لكنني اعتقد أن 2021 سيكون عاما رائعا لإيدين هازارد وسيعود أقوى، مؤكدا، أن هازارد، الذي طاردته الإصابات على مدار 2020 قبل أن تنتقل إليه عدوى كوفيد-19، سيستعيد أفضل مستوى له.