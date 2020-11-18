شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: رحيل راموس عن الريال لم يؤثر على «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خابيير تيباس، أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو المقبل، سيستمر مع النادي الملكي.

وقال تيباس، أنه يفضل بقاء اللاعبين الكبار في الليجا، مذكرا بأن رحيل لاعبين من الطراز العالمي، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار، لم يؤثر على المسابقة.