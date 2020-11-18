شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يتغنى بفريقه توتنهام: أشعر بسعادة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جاريث بيل، جناح فريق توتنهام الإنجليزي، في تصريحات أبرزها موقع صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «أشعر بسعادة كبيرة، فقد استقررت بشكل جيد في توتنهام». وأضاف: «العودة إلى مكان تشعر فيه بالحب، واللعب مع مشجعينك الذين يدعمونك كثيرًا، يجعلك في حالة جيدة لتقدم كل ما لديك». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر جاريث بيل يتغنى بفريقه توتنهام: أشعر بسعادة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.