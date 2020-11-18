شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال يضرب كرواتيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب منتخب البرتغال على كرواتيا 3-2، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب بولود، وذلك ضمن مباريات الجولة 6 من المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.
وسجل ثلاثية البرتغال روبن دياز في الدقيقتين (53 و90) وجواو فيليكس (61)، بينما سجل ثنائية كرواتيا ماتيو كوفاسيتش (29 و65). وبتلك النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 13، بينما تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط.
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