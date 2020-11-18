شكرا لقرائتكم خبر عن ألكسندر كولاروف يعود لصفوف إنتر ميلان مصاباً بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، أن أحد لاعبي الفريق الإيطالي أصيب بفيروس كورونا المستجد. وقال إنتر، في بيان رسمي: «يعلن النادي أن نتيجة مسحة ألكسندر كولاروف جاءت إيجابية، عقب عودته من منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي».

وأضاف: «اللاعب لم تظهر عليه أعراض تمامًا، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي». يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.