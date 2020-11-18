شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة ميدفيديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، مرانه الثلاثاء استعدادًا لمواجهته القوية أمام الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع عالميا، في ثاني جولات مجموعة (طوكيو 1970) ضمن البطولة الختامية للأساتذة في لندن.

وخاض اللاعب الصربي، مرانه على ملعب رقم 1 بمجمع (O2 Arena)، رفقة اللاعب الإيطالي ماتيو بيريتيني، الذي يتواجد كبديل في حالة غياب أو اعتذار أي لاعب عن استكمال البطولة.

وخصص المصنف الأول عالميا، الجزء الأكبر من مرانه، تحت قيادة مدربه ورفيق دربه ماريان فيدا، للضربات الأمامية، أمام الإرسال القوي للاعب الإيطالي. وسيكون هذا الجانب هو أحد أسلحة نوفاك لمواجهة ميدفيديف، الذي أكد عقب الفوز في مباراته الأولى على الألماني ألكسندر زفيريف أنه يتمتع بثقة كبيرة، وبإرسال قوي. وكان ديوكوفيتش، قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار كبير على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-2.