شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري : حسام البدري قادر على قيادة مصر إلى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال أحمد كشري، نجم الأهلي السابق، غن حسام البدري المدرب الوطني لمنتخب مصر أنه نجح في قيادة منتخبنا الوطني لتحقيق فوز سهل على توجو، مساء الثلاثاء.

و أضاف أحمد كشري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» إن حسام البدري لايلتفت للانتقادات، ونجح في قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز على توجو، رغم الهجوم الذي تعرض لها في المباراة الأولى.

وأوضح كشري، إن منتخبنا البدري، تأهل لكأس الأمم الإفريقية، إكلينيكياً، خاصة وأنه يتبقى له نقطة وحيدة، مشدداً أن حسام البدري قادر على قيادة منتخبنا للعبور إلى كأس العالم. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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