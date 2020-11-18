شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي..من لاعب ارتدى قمصان كبار أندية أوروبا إلى مهاجم عاطل (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أن ارتدى قمصان كبار الأندية في أوروبا، يتدرب المهاجم ماريو بالوتيلي حاليًا مع فريق فرانسياكورتا الإيطالي، أحد أندية الدرجة الرابعة، في انتظار تحديد مستقبله.

ولا يرتبط صاحب الـ 30 عامًا بعقد مع أي فريق منذ الصيف الماضي، عندما فسخ عقده مع بريشيا، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل الإعلام الإيطالية خلال الأسابيع الأخيرة، وجود اهتمام من عدد من أندية السيري آ، للحصول على خدماته مثل جنوى وفيورنتينا، وكذلك فاسكو دا جاما البرازيلي.

وبعد بداية رائعة لمسيرته الاحترافية مع إنتر، الذي توج معه بالثلاثية في 2010، وتنقله بين كبار أندية القارة العجوز سواء في إنجلترا مع مانشستر سيتي وليفربول، أو في إيطاليا مجددًا مع ميلان، وفرنسا مع نيس ومارسيليا، لا يلعب المهاجم الدولي السابق مع أي فريق حاليا.

ووقع اختيار بالوتيلي، في النهاية على فرانسياكورتا، للحفاظ على لياقته البدنية والفنية لحين الانضمام لفريق جديد. يذكر أن بالوتيلي سجل في الموسم المنقضي مع بريشيا 5 أهداف خلال 19 مباراة، لكن فترته انتهت وسط حالة من الجدل بسبب خلافات مع إدارة النادي.