شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين لاعبة منتخب مصر للمصارعة مع مدربها تنتهي في النيابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية قررا تشكيل لجنة إدارية وقانونية للتحقيق فى كافة ملابسات واقعة ضرب لاعبة منتخب مصر للمصارعة ومدربها، وإصدار تقرير بشأنها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن جميع من يثبت مخالفتهم من جميع المعنيين.
و أضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»إن ممدوح فرج مدرب منتخب سيدات المصارعة اعتدى على اللاعبة، سمر حمزة بطلة مصر في اللعبة، أثناء تواجدها بالمركز الأولمبى بالمعادى بصحبة مدربها محمد طلبة.
وأوضح هاني حتحوت، إن اللاعبة ومدربها تعرضا للضرب على يد مجموعة من البلطجية، استأجرهم ممدوح فرج مدرب منتخب سيدات المصارعة .
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