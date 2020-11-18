عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة تفسد احتفال راموس بمعادلة نجمين عربيين

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365

شارك سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا في مواجهة ألمانيا الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية ليعادل إنجاز نجمين عربيين سابقين.



وحل منتخب ألمانيا ضيفا على نظيره الإسباني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة الأوروبية، وشارك راموس صاحب الـ34 عاما في التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض، لكنه تعرض لإصابة أفسدت احتفاله بإنجازه الدولي.

ووصل راموس إلى 178 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، معادلا رقم محمد الدعيع الحارس السعودي المخضرم السابق، وبدر المطوع نجم منتخب الكويت، بين أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات في تاريخ كرة القدم.

وبهذا يقتسم كل من راموس والدعيع والمطوع، بجانب المكسيكي كلاوديو سواريز، المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم، والتي يعتليها أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، بـ184 مباراة.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الثاني هو العماني أحمد مبارك "كانو"، الذي شارك في 179 مباراة مع منتخب بلاده.

ولا يزال بإمكان راموس والمطوع ومبارك السعي خلف رقم أحمد حسن، حيث إنهما لا يزالان نشطين مع منتخبات بلادهم، عكس الدعيع الذي اعتزل اللعب الدولي عام 2006، واعتزل اللعب عامة بعدها بـ4 سنوات.

يذكر أن راموس بدأ مسيرته الدولية مع منتخب إسبانيا في عام 2005، بعد عامين من بداية كل من المطوع (35 عاما) ومبارك (35 عاما) مسيرتيهما مع منتخبي الكويت وعمان على الترتيب.

ولم يهنأ المدافع الإسباني المخضرم بمعادلة النجمين العربيين، حيث تعرض لإصابة ضد ألمانيا، خرج على إثرها في الدقيقة 34 من المباراة المقامة على ملعب إشبيلية الأولمبي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس تعرض لإصابة في عضلة ذات الرأسين بالفخذ اليمنى، وحتى الآن لم تتضح مدة غيابه المتوقعة.

وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الإصابة على سعي راموس نحو رقم أحمد حسن، حيث أن مواجهة ألمانيا كانت الأخيرة للمنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولي الحالية، ولن يخوض مباريات أخرى قبل عدة أشهر.