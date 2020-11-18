شكرا لقرائتكم حلمى طولان: تدريب الأهلى شرف كبير زى ما الجوهري درب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبي، هناك مدربين حاليين "مبيعرفوش يقروا ويكتبوا".. ولكن هناك مدربين رائعين مثل أحمد سامة وأسامة نبيه، مضيفا أحمد سامي مدرب واعد وأسامة نبيه متميز جدا و إيهاب جلال لديه فكرة ورؤية تحترم.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports، حسن شحاتة خارج نطاق المقارنة بأى مدرب بسبب انجازاته والسن ليس عائقا أبدا للتدريب، مضيفا اسم المدرب وسمعته يكون له تأثير على الفريق المنافس ويوجد مدربين ليس لديهم طموحات أو خطط فنية أو برامج محددة، وتعلمت فى البرازيل والبرتغال كيفية التدريب وفينجادا كان صديقى وأنا أول من رشحته للتدريب فى مصر واستفدت من فينجادا كثيرا فى التدريب

وواصل طولان تصريحاته قائلا المدربين الاجانب الحل الوحيد لتدريب الاهلى والزمالك ولا يصلح مع القطبين سوي الأجنبي لتجنب الانتقادات مضيفا أداء الأهلى مع البدري كان أفضل من أداء الفريق مع فايلر

وتابع حلمى رحلت عن تدريب الزمالك بعدما وجهت الشكر لممدوح عباس وادارته والفريق كان يدار من الخارج ولم اشعر بطعم الفوز والتتويج بكأس مصر الذى غاب 6 سنوات عن الأبيض ، مضيفا كنت أتعرض للحرب فى الزمالك بشكل يومى وأقسم بالله ما خدت ولا مليم من تدريب الزمالك فى الفترة الأخيرة فى اخر ولاياتى ولم أحصل على راتب أو مكافات رغم الفوز بالكأس

واستكمل حسن شحاتة وايهاب جلال وأسامة نبيه بامكانهم تدريب الزمالك وشرف كبير لى أن أدرب الأهلى وأنتمى قلبا وقالبا للمكان اللى أدربه زى ما الجوهري درب الزمالك ، مضيفا فوز حرس الحدود على الزمالك 5-1 كانت مشاعري متضاربة جدا بين الفرح والحزن