شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يضم مدرب سموحة لجهاز منتخب السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة ضم أحمد عبد المطلب مدرب فريق سموحة، إلى الجهاز الفنى لمنتخب سيدات كرة السلة، بقيادة إيهاب الألفى، خلال الفترة المقبلة، على أن يكون جزءا من الجهاز فى الاستعدادات المقبلة .

من جانبه قال عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اللعبة أن انضمام عبد المطب جاء على سبيل المعايشة مع الجهاز الفنى، والاستفادة من خبراتهم، على أن يتم اعداده كأحد الكوادر المميزة فى المجال التدريبى لكرة السلة، والاستعانة به الفترة المقبلة فى الأجهزة الفنية .

على مستوى منتخب الرجال فتقر أن يتم خوض مباراتين وديتين يومى الأربعاء والخميس مع منتخب تم تكوينه من اللاعبين المستبعدين من معسكر وتجمع المنتخب الأول، لحل أزمة المباريات الودية والمعسكرات الخارجية فى إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى بالإسكندرية.

وقال عمرو مصيلحى رئيس اللجنة، إنه تم تفقد صالة الشاطبى التى من المقرر أن تستضيف البطولة، والاستقرار على تكوين منتخب من اللاعبين الذين تم استبعادهم من صفوف المنتخب.