شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يضم مدرب سموحة لجهاز منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة ضم أحمد عبد المطلب مدرب فريق سموحة، إلى الجهاز الفني لمنتخب سيدات كرة السلة، بقيادة إيهاب الألفى، خلال الفترة المقبلة، على أن يكون جزءًا من الجهاز في الاستعدادات المقبلة .

من جانبه قال عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اللعبة إن انضمام عبد المطب جاء على سبيل المعايشة مع الجهاز الفني، والاستفادة من خبراتهم، على أن يتم إعداده كأحد الكوادر المميزة في المجال التدريبى لكرة السلة، والاستعانة به الفترة المقبلة في الأجهزة الفنية .

على مستوى منتخب الرجال فتقرر أن يتم خوض مباراتين وديتين يومي الأربعاء والخميس مع منتخب تم تكوينه من اللاعبين المستبعدين من معسكر وتجمع المنتخب الأول، لحل أزمة المباريات الودية والمعسكرات الخارجية فى إطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى بالإسكندرية.

وقال عمرو مصيلحى رئيس اللجنة، إنه تم تفقد صالة الشاطبى التى من المقرر أن تستضيف البطولة، والاستقرار على تكوين منتخب من اللاعبين الذين تم استبعادهم من صفوف المنتخب.