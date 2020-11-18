شكرا لقرائتكم خبر عن «إنريكي» قائد الفوز الأكبر في شباك ألمانيا: ما خططنا له فعلناه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن سعادته بالانتصار التاريخي بسداسية نظيفة على ألمانيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والذي قاد الفريق للعبور إلى نصف النهائي.

وقال إنريكي، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «هذه الليالي نادرًا ما نراها، وكل ما خططنا له فعلناه على أكمل وجه، ودخل اللاعبون المباراة متحدين، وحين تكون هناك كفاءة وسلوك جيد يمكن أن تحدث هذه الأشياء».