شكرا لقرائتكم خبر عن بيرهوف يدافع عن يواخيم لوف: مدرب صاحب إمكانيات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، عن دعمه الكامل للمدير الفني للمنتخب، يواخيم لوف. وقال بيرهو، لشبكة «إيه آر دي» الألمانية،: «أنا مقتنع تماما بقدرات يواخيم لوف، فهو مدرب صاحب إمكانيات كبيرة»

وأضاف بيرهوف أنه يرى ببساطة كيف أن لوف وضع الفريق الشاب على طريق جديدة. كان بيرهوف قد أدلى بتصريحات قبل آخر مباراة دولية للمنتخب في هذا العام، لم يستبعد فيها على نحو صريح احتمال رحيل لوف عن المنتخب بعد نهائيات بطولة أوروبا في الصيف المقبل.