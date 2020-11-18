شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سداسية إسبانيا في شباك «المانشافت».. ألمانيا تتذوق الهزائم الثقيلة بعد قرابة قرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شبكة «سكواكا» للإحصائيات، إن المنتخب الألماني تعرض اليوم لأكبر هزيمة له منذ 89 عاما، على يد منتخب إسبانيا بسداسية نظيفة، فضلا عن أن الحارس الألماني مانويل نوير استقبل 5 أهداف أو أكثر في مباراة رسمية، لأول مرة منذ عام 2012.
وتعود آخر مرة مُنيت فيها شباك نوير بـ 5 أهداف لخسارة بايرن ميونيخ على يد بوروسيا دورتموند (2-5) قبل 8 سنوات. ولأول مرة على الإطلاق طوال مسيرته الاحترافية، يستقبل مانويل نوير 6 أهداف في مباراة واحدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سداسية إسبانيا في شباك «المانشافت».. ألمانيا تتذوق الهزائم الثقيلة بعد قرابة قرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.