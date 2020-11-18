شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سداسية إسبانيا في شباك «المانشافت».. ألمانيا تتذوق الهزائم الثقيلة بعد قرابة قرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شبكة «سكواكا» للإحصائيات، إن المنتخب الألماني تعرض اليوم لأكبر هزيمة له منذ 89 عاما، على يد منتخب إسبانيا بسداسية نظيفة، فضلا عن أن الحارس الألماني مانويل نوير استقبل 5 أهداف أو أكثر في مباراة رسمية، لأول مرة منذ عام 2012.

وتعود آخر مرة مُنيت فيها شباك نوير بـ 5 أهداف لخسارة بايرن ميونيخ على يد بوروسيا دورتموند (2-5) قبل 8 سنوات. ولأول مرة على الإطلاق طوال مسيرته الاحترافية، يستقبل مانويل نوير 6 أهداف في مباراة واحدة.