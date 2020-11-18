شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس يعلق على فضيحة ألمانيا أمام «الماتادور»: دفاعنا كان نقطة الضعف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توني كروس، لاعب وسط منتخب ألمانيا، أن الإسبان أعطوهم درسا في كرة القدم، بينما لم يجد منتخبه الطريقة الدفاعية الصحيحة لإيقاف خطورة المنافس. وحقق المنتخب الإسباني، الفوز على ضيفه الألماني، بسداسية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وقال لاعب وسط ريال مدريد، في تصريحات بعد المباراة: «إسبانيا أعطتنا درسا في كل شيء، سواء بالكرة أو بدونها. لم نكن على قدر المباراة، دفاعنا كان نقطة الضعف».