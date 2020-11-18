شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف بعد زلزال إسبانيا السداسي: ليلة سوداء على الكرة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، حزنه الشديد عقب الخسارة الثقيلة بسداسية على يد منتخب إسبانيا خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن الجولات الأخيرة لدور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وقال لوف في تصريحات صحيفة عقب اللقاء، إنه ليلة سوداء على الكرة الألمانية، حتى هذه اللخظة لم أتفهم ماذا حدث داخل المستطيل الأخضر.