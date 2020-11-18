شكرا لقرائتكم خبر عن نجم يوفنتوس يطالب بول بوجبا بالعودة مرة أخرى لكتيبة «السيدة العجوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر بوجبا صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب عليها: «نتطلع للأمام»، وعلق ماركيزيو، لاعب يوفنتوس على الصورة النجم الفرنسي، قائلا: «بوجبا من فضلك عد إلى يوفنتوس، ستكون سعيدا».

وكان بوجبا صرح مؤخرًا أنه يمر بالفترة الأصعب في مسيرته، لكنه يعيش أجواء مختلفة مع منتخب فرنسا، ما يعني أن مشكلة اللاعب تتمثل في مانشستر يونايتد.