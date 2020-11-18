شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تهين الألمان بسداسية في دوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب إسبانيا، انتصاراً تاريخياً بسداسية في شباك ألمانيا، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، ليحسم الماتادور عبوره لنصف نهائي البطولة. سجل أهداف إسبانيا، موراتا في الدقيقة 17، ورودري في الدقيقة 38، وفيران توريس ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 33 و55 و72، وأوريازابال في الدقيقة 89. وبهذا الانتصار، يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تهين الألمان بسداسية في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.