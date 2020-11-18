شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة مارسيليا مع نيس بأوامر كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، تأجيل مباراة أولمبيك مارسيليا مع نيس المقررة يوم السبت المقبل بعد سلسلة من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف نيس.
وقالت الرابطة في بيان إن هناك أكثر من 10 حالات إيجابية بكورونا في صفوف نيس مما يعني أنه، وفقا للإجراءات الصحية، لا يمكن إقامة المباراة في موعدها. ولم تحدد الرابطة الفرنسية موعداً جديداً لهذه المباراة.
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