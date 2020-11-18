شكرا لقرائتكم خبر عن جواو فيليكس ينضم لباريس سان جيرمان بديلاً للنجم الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «ماركا» الإسباني، إن سان جيرمان سيتحرك للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، إذا غادر مبابي حديقة الأمراء. وذكرت العديد من التقارير الصحيفة، أن مبابي ينوي الانتقال إلى ريال مدريد، سواء عند انتهاء عقده مع باريس، أو في الصيف المقبل إذا نجح النادي الملكي في حسم الصفقة. وكان فيليكس انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2019 نظير 126 مليون يورو. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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