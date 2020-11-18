شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يواصل التأهيل استعداداً للقاء موناكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «مونت كارلو» الفرنسية، إن نيمار تعافى تماما، ولم يعد يشعر بأي آلام في الساق، عقب العودة إلى باريس وبدء البرنامج التأهيلي. وأشارت إلى أن نيمار بات مستعدًا للمشاركة ضد موناكو، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.
وأوضحت أن نيمار طلب أن يشارك ضد موناكو، كي يكون لائقًا للتواجد أمام لايبزيج، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.
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