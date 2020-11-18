شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يقود مران فريق توتنهام بستة لاعبين فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي من جولة المباريات الدولية المقامة حاليا وسط تفاقم أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وكتب مورينيو على موقع إنستجرام: «أسبوع رائع لكرة القدم، مشاهد هائلة في المباريات الدولية، مباريات ودية عظيمة وأمن شامل».

ونالت الجولة الحالية من المباريات الدولية انتقادات عنيفة من أطراف مختلفة في ظل تفاقم أزمة كورونا حاليا والقواعد المختلفة بين الدول بشأن إجراءات السلامة، وظهور إصابات عدة بالفيروس بين لاعبي المنتخبات.

وسخر مورينيو من شكل التدريبات في الوقت الحالي بالنسبة للأندية مشيرا إلى أنه قاد مرانا جديدا بمشاركة 6 لاعبين فقط. ويغيب العديد من لاعبي توتنهام حاليا عن التدريبات بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم قبل أيام. وقال مورينيو ساخرا: «بعد مران جديد بـ 6 لاعبين، حان الوقت الآن لأعتني بنفسي».