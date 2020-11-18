شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: كيليان مبابي يقود المثلث الهجومي الجديد لفريق ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «ديفينسا سنترال»، إن مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد مستقر حتى الآن، حيث يعتبر من رجال المدرب زيدان، الذين لا غنى عنهم في الفريق الملكي، على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد ترغب في تشكيل ثلاثي هجومي قوي بقيادة مبابي، وعلى يمينه رودريجو جويس، وعلى يساره فينيسيوس، لقيادة الفريق مستقبلًا، وبالتالي لا نية لبيع الجناح البرازيلي.