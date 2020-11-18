شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول.. ولا غنى عن السولية في المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد كشري، المدير الفني السابق لأسوان، أن منتخب مصر يحتاج مصطفي محمد لانه يمتلك حاسة التهديف بشكل منتظم.

وقال كشري، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن أحمد حسن كوكا، لاعب مميز جدا ولكنه سلبي مع المنتخب عكس ما يقدمه مع فريق.

وأضاف أنه لابد منح فرصة لحسام حسن مهاجم سموحة لانه يمتلك قدرات ومميزات كثيرة.

وأتم أن كوكا لم يتملك الجرأة على المرمى ونفس الحال لمروان محسن لكن مصطفى جرئ أكثر مع ولا غنى عنه في المنتخب.

وشدد كشري، على ضرورة وجود السولية بشكل مستمر في تشكيلة منتخب مصر الاساسية مؤكدا أن لا غنى عنه.