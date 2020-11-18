شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: أتمنى عدم وقوع منتخب مصر مع الجزائر في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى احمد كشري نجم الأهلي السابق عدم وقوع منتخب مصر مع الجزائر خلال أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون.

وقال كشري، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المنتخب عليه تصدر مجموعته حتى لا يقع في مواجهة فرق يصعب التعامل معها مثل الجزائر.

وأشاد كشري، بمستوى منتخب مصر أمام توجو بتصفيات أمم أفريقيا ونجاحه في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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