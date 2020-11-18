شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزارة الرياضة للتحقيق في واقعه لاعب المصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة إدارية وقانونية للتحقيق فى كافة ملابسات مخالفات اتحاد المصارعة وذلك فور ورود أنباء عن وقوع بعض التجاوزات تتعلق بأحد لاعبي الاتحاد المصرى للمصارعة مساء امس وإصدار تقرير بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن جميع من يثبت مخالفتهم من جميع المعنيين. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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