شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء المنتخب بالفوز على البرازيل استعداداً لطوكيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للمنتخب الأولمبي على الفوز التاريخي الذي تحقق على حساب المنتخب الأولمبي البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدورة الودية التي شارك فيها المنتخب الأوليمبي الكوري الجنوبي إستعدادا لخوض نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ومجلس إدارة اتحاد الكرة والجماهير المصرية على هذا الفوز التاريخي والأول في تاريخ كرة القدم المصرية على حساب منتخب البرازيل في كرة القدم والذي يؤكد تطور الرياضة المصرية وريادتها وأنها على الطريق الصحيح نحو تحقيق الإنجازات التي تليق بالرياضة المصرية.
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