شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للزمالك استعدادًا لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالإشراف على المسحة الطبية حيث حرص على الاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.