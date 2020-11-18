شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي عقب إصابته مع منتخب مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدولي المالي أليو ديانج، رسالة لجماهير النادي الأهلي، عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الناميبي، بتصفيات أمم أفريقيا 2022. وكتب ديانج عبر حسابه الرسمي بتويتر:«أنا بخير لا توجد مشكلة». وكان ديانج، قد سقط أرضاً متأثراً بإصابته خلال مباراة مالي ونامبيبا وغادر الملعب. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب القاهرة الدولي في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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