شكرا لقرائتكم خبر عن «النصر» يدشن ملعب «مرسول بارك» والان مع التفاصيل
وكشفت الشركة أنها ستطلق منصة وتطبيقا إلكترونيا لإصدار التذاكر عبر نظام رقمي شامل، كما أوضحت أن هنالك العديد من المطاعم وأماكن للراحة والمقاهي المميزة ذات الطابع المميز، بالإضافة إلى تطبيق طرق اتباع الرعاية الصحية الأولية والسلامة والاتصال الذكي.
وأوضحت شركة الوسائل السعودية، أنه سيضاف إلى ملعب مرسول بارك 4 صالات جديدة، والعديد من غرف كبار الشخصيات وصالة بزاوية 360 درجة، حيث يمكن للجمهور مشاهدة اللاعبين أثناء سيرهم في المنطقة المختلطة والدخول إلى النفق وأرض الملعب.
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