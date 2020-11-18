شكرا لقرائتكم خبر عن «النصر» يدشن ملعب «مرسول بارك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور مسؤولي نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت وبقية الشركاء الإستراتيجيين، دشنت شركة الوسائل السعودية رسميا مشروعها الاستثماري الرياضي، وتضمن التدشين إعلان إطلاق اسم العلامة التجارية «مرسول بارك» على الملعب، واعتمدت إستراتيجية شركة الوسائل السعودية لتطوير ملعب مرسول بارك ثلاث ركائز أساسية تطويرية، استهدفت المكان والجمهور والأعمال، مؤكدة أنها تستهدف إيجاد خيارات ترفيهية متعددة تناسب أذواق كل الجماهير الرياضية ، وأن يكون ملعب مرسول بارك هو الخيار الأول لها على مدار العام لقضاء أجمل الأوقات.

وكشفت الشركة أنها ستطلق منصة وتطبيقا إلكترونيا لإصدار التذاكر عبر نظام رقمي شامل، كما أوضحت أن هنالك العديد من المطاعم وأماكن للراحة والمقاهي المميزة ذات الطابع المميز، بالإضافة إلى تطبيق طرق اتباع الرعاية الصحية الأولية والسلامة والاتصال الذكي.

وأوضحت شركة الوسائل السعودية، أنه سيضاف إلى ملعب مرسول بارك 4 صالات جديدة، والعديد من غرف كبار الشخصيات وصالة بزاوية 360 درجة، حيث يمكن للجمهور مشاهدة اللاعبين أثناء سيرهم في المنطقة المختلطة والدخول إلى النفق وأرض الملعب.