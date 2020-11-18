شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبنا يختتم معسكره بخسارة جامايكا والان مع التفاصيل
بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة بين المنتخبين، وتمكن عبدالله الحمدان من إحراز هدف التقدم لمنتخبنا بعد أن تلقى تمريرة من هتان باهبري ترجمها الحمدان داخل المرمى الجامايكي كهدف أول (د: 29)، ومن تسديدة من خارج منطقة الثمانية عشر تمكن منتخب جامايكا من إدراك التعادل عن طريق لاعبه دانيل جونسون (د: 34).
وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب منتخبنا هيرفي هيرنارد تغييرين لتنشيط خط الوسط الذي سيطر عليه المنتخب الجامايكي، وتمكن لاعبه جافون ايست من إحراز الهدف الثاني بعد أن انفرد بالحارس محمد اليامي، ليضعها في المرمى كهدف ثان لجامايكا (د: 64)، مما دفع بالمدرب رينارد إجراء ثلاثة تغييرات لإدراك التعادل، ولكن الكثافة الدفاعية لمنتخب جامايكا حالت دون ذلك، وبعد ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم الإماراتي يحيى الملا عن نهاية المباراة بفوز منتخب جامايكا بهدفين مقابل هدف.
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