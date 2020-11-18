شكرا لقرائتكم تريزيجيه: نتمنى التتويج ببطولة الأمم الإفريقية هدية للشعب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول، على فوز مصر على توتجو اليوم قائلا الحمد لله على الفوز قدرنا نسعد الشعب المصرى ونحاول خطف لقب البطولة هدية للشعب المصري.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports قائلا: فى كل مباراة نحاول تقديم أفضل ما لدينا والأداء سيتحسن طبعا مع الوقت وخلال المباريات القادمة.

وواصل تريزيجيه تصريحاته قائلا: سأعود إلى انجلترا عبر طائرة خاصة وسأتواجد غدا فى تدريبات أستون فيلا غدا.

رد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على الانتقادات التى وجهت له قائلا: "الصدق ليس المعيار فى النقد واللى مش موجود معايا بيهاجمنى ولا أقف عند الخلافات والآراء والزمن بيثبت كل حاجة وبراعى ربنا فى كل حاجة".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports: علاقتى مميزة مع أحمد فتحى وله معزة وسنوات طويلة من الاخلاص والعطاء ونفسى يكون عندنا 10 فتحى فى كل المراكز وكل مرحلة ولها ظروفها والانفعال ليس له تاثير ايجابى وأنا كمسئول لدى وجهة نظر بتقبله من عدمه.

وتابع البدرى تصريحاته: فوز مهم جدا وتحية خاصة للاعبين على الاصرار ولعب مباراتين خلال 48 ساعة وأشكر اللجنة الخماسية على تركيزها مع منتخب مصر الاول وأهدى الفوز لجماهير الكرة المصرية.

واستكمل: الظروف كانت صعبة جدا ولكن لا يوجد أعذار وأنا مقتنع بكل اللاعبين الموجودين والتأهل للأمم الافريقية وكاس العالم أهدفنا ولكن أسعى لضخ دماء جديدة لمجموعة الشباب مع الخبرات الموجودة فى قوام المنتخب .

وأتم: "تشكيل اليوم لم يقلقنى وهذه أفضل تشكيلة لدينا ومكنش ينفع ألعب بنفس المجموعة اللى لعبت مباراة القاهرة نظرا للتعب والإرهاق".