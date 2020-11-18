شكرا لقرائتكم الحضري: الشناوي يستحق جائزة أفضل لاعب.. والونش يقدم موسما استثنائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر أن محمد الشناوي يستحق الترشُّح علي جائزة أفضل لاعب في الموسم، وليس فقط أفضل حارس و لا قلق علي حراسة مرمي منتخب مصر في وجود أبو جبل والشناوي.
قال خلال تصريحات تلفزيونية: "أتفق مع إعطاء فُرص للاعبين في التوقيت الحالي، ولكن يجب تثبيت هيكل أساسي لمنتخب مصر خلال المرحلة المُقبلة".
تابع: "محمود الونش يُقدِّم أداء استثنائي مع الزمالك في الموسم الحالي والونش وحجازي هُم الأحق لقيادة دفاع منتخب مصر مع احترامي للجميع".
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