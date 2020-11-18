شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: منتخب مصر شرف لأى لاعب سواء لعب أو احتياطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الله السعيد نجم منتخب مصر الأول، أطالب الجماهير بالصبر على هذا الجيل من لاعبى المنتخب الأول لأن لديهم إمكانيات رائعة.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب OnTime Sports على قناة OnTime Sports: منتخب مصر الأول شرف لأى لاعب سواء لعبت أو جلست احتاطيى والروح جيدة جدا بين الجميع ونساند أى لاعب يتواجد فى الملعب.

بينما رد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الاول، على الانتقادات التى وجهت له قائلا: "الصدق ليس المعيار فى النقد واللى مش موجود معايا بيهاجمنى ولا أقف عند الخلافات والآراء والزمن بيثبت كل حاجة وبراعى ربنا فى كل حاجة مضيفا : علاقتى مميزة مع أحمد فتحى وله معزة وسنوات طويلة من الاخلاص والعطاء ونفسى يكون عندنا 10 فتحى فى كل المراكز وكل مرحلة ولها ظروفها والانفعال ليس له تاثير ايجابى وأنا كمسئول لدى وجهة نظر بتقبله من عدمه.

وتابع البدرى تصريحاته: فوز مهم جدا وتحية خاصة للاعبين على الاصرار ولعب مباراتين خلال 48 ساعة وأشكر اللجنة الخماسية على تركيزها مع منتخب مصر الاول وأهدى الفوز لجماهير الكرة المصرية.

واستكمل: الظروف كانت صعبة جدا ولكن لا يوجد أعذار وأنا مقتنع بكل اللاعبين الموجودين والتأهل للأمم الافريقية وكاس العالم أهدفنا ولكن أسعى لضخ دماء جديدة لمجموعة الشباب مع الخبرات الموجودة فى قوام المنتخب .

وأتم: "تشكيل اليوم لم يقلقنى وهذه أفضل تشكيلة لدينا ومكنش ينفع ألعب بنفس المجموعة اللى لعبت مباراة القاهرة نظرا للتعب والإرهاق".