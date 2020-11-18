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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كأس مصر



حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كأس مصر







تأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فيما صعد نادي مصر إلى هذا الدور بعد عبوره وادي دجلة بنفس النتيجة.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في بطولة كأس مصر

يلتقي الزمالك ونادي مصر في تمام الثامنة مساء يوم السبت الموافق 21 من نوفمبر الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في كأس مصر



وينتظر نادي طلائع الجيش الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.

وسيخوض الزمالك عقب لقاء نادى مصر، المباراة المرتقبة مع الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.